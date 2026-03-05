قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
آية التيجي

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

وبحسب خبراء التغذية، فإن هذه الفاكهة لا تقتصر فوائدها على بداية اليوم فقط، بل يمكن أن تكون إضافة صحية للنظام الغذائي في أي وقت بفضل ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة.

ونشرت صحيفة Daily Mail، إن الجريب فروت هو هجين طبيعي بين البرتقال وفاكهة البوميلو الآسيوية، وقد ارتبط منذ عقود بالأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

الجريب فروت ودوره في إنقاص الوزن

واشتهر الجريب فروت في ثلاثينيات القرن الماضي ضمن ما عُرف باسم “حمية هوليوود”، التي كانت تعتمد على تناول نصف حبة جريب فروت أو شرب عصيره قبل كل وجبة لمدة أسبوعين.

وكانت الفكرة الشائعة آنذاك أن الجريب فروت يحتوي على إنزيمات تساعد على حرق الدهون، إلا أن الدراسات العلمية الحديثة تشير إلى أن هذه الفرضية لا تزال غير مدعومة بأدلة علمية قوية.

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الجريب فروت يمكن أن يظل جزءًا مفيدًا من برامج إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

غني بالألياف وقليل السعرات

ويحتوي نصف حبة جريب فروت متوسطة الحجم على نحو 40 إلى 50 سعرة حرارية فقط، وهو ما يجعله خيارًا خفيفًا ومناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

كما يوفر نحو 1.5 إلى 2 جرام من الألياف الغذائية، وهي كمية معتدلة تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين مستويات الكوليسترول، خاصة أن جزءًا من هذه الألياف يأتي في صورة البكتين المعروف بفوائده لصحة القلب والأمعاء.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

ويحتوي الجريب فروت على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، أبرزها:
ـ فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويحمي الخلايا من الأكسدة.
ـ فيتامين A الناتج عن مركب بيتا كاروتين، المهم لصحة العين والجلد.
ـ حمض الفوليك الضروري لانقسام الخلايا.
ـ البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.
ـ مجموعة من فيتامينات B والعناصر النباتية المفيدة.

ـ كما تحتوي الأنواع الوردية والحمراء من الجريب فروت على مركب الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بدعم صحة القلب.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

مضادات الأكسدة في الجريب فروت

وتحتوي هذه الفاكهة على عدة مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة، ومن أهمها:
ـ فيتامين C الذي يحارب الجذور الحرة ويدعم صحة الجلد والأوعية الدموية.
ـ بيتا كاروتين الذي يعزز المناعة ويحافظ على صحة العينين.
ـ الليكوبين المرتبط بدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
ـ الفلافانونات مثل نارينجين التي تمنح الجريب فروت طعمه المر، وقد ترتبط بخصائص مضادة للالتهابات.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

تحذير مهم عند تناول الجريب فروت

رغم فوائده العديدة، يحذر الخبراء من تناول الجريب فروت مع بعض الأدوية، لأنه قد يؤثر في إنزيم مهم في الأمعاء يسمى CYP3A4 المسؤول عن تكسير العديد من الأدوية.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات بعض الأدوية في الدم بشكل قد يكون خطيرًا، مثل:
ـ بعض أدوية خفض الكوليسترول (الستاتين).
ـ بعض أدوية ضغط الدم.
ـ بعض أدوية القلق والاكتئاب.
ـ أدوية اضطراب ضربات القلب.

لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية باستشارة الطبيب قبل تناول الجريب فروت بانتظام.

فوائد غير متوقة لتناول الجريب فروت

هل تناول الجريب فروت كاملًا أفضل من العصير؟

ويفضل الخبراء تناول الثمرة كاملة بدلًا من العصير، لأن العصر يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الألياف ويجعل السكريات الطبيعية أكثر تركيزًا.

أما في حال تناول العصير، فينصح بالاكتفاء بكمية 150 مل تقريبًا مع وجبة طعام لتقليل تأثيره على مستوى السكر في الدم.

فوائد الجريب فروت الجريب فروت للتخسيس القيمة الغذائية للجريب فروت فوائد الجريب فروت للصحة الجريب فروت وفقدان الوزن فيتامينات الجريب فروت أضرار الجريب فروت مع الأدوية فوائد الجريب فروت للجهاز المناعي

