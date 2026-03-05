قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد والمواطنين

النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب
النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة أمن الطاقة في مصر، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت الصبان في بيان لها، أن متابعة الرئيس لخطط الحكومة بشأن توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس على الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية يمثل ضمانة أساسية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإدخال قدرات جديدة تصل إلى 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتقليل الضغوط على مصادر الوقود التقليدية.

 وأشادت “الصبان” بجهود الحكومة في تطوير معامل تكرير البترول وتعظيم الاستفادة منها لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدة أن هذه الخطوات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

وأشارت إلى أهمية التحركات المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين.

وأكدت “الصبان “ أن استمرار الدولة في جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، إلى جانب دعم أنشطة البحث والاستكشاف، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، ويخدم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

النائبة ولاء الصبان الرئيس السيسي الطاقة استقرار الكهرباء الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

علي جمعة: امتناع غير المسلمين عن الأكل في نهار رمضان احترام اجتماعي لا إكراه

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مسحورون أو مصابون بالجن، تعتبر أوهامًا وإيحاءات ليس لها أساس من الصحة.

داعية إسلامي: 90% ممن يظنون أنهم مسحورون يعانون من أوهام نفسية

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: من نام عن الصلاة عليه قضاؤها فور التذكر والنوم لا يبطل الصيام

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد