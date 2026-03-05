برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد والمواطنين

أكدت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة أمن الطاقة في مصر، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت الصبان في بيان لها، أن متابعة الرئيس لخطط الحكومة بشأن توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس على الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية يمثل ضمانة أساسية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإدخال قدرات جديدة تصل إلى 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتقليل الضغوط على مصادر الوقود التقليدية.

وأشادت “الصبان” بجهود الحكومة في تطوير معامل تكرير البترول وتعظيم الاستفادة منها لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدة أن هذه الخطوات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

وأشارت إلى أهمية التحركات المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين.

وأكدت “الصبان “ أن استمرار الدولة في جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، إلى جانب دعم أنشطة البحث والاستكشاف، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، ويخدم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.