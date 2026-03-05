تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

خط الوسط:

مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:

مروان عثمان.

دكة بدلاء الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.