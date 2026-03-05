قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على أغلب الانحاء بارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

تكون شبورة مائية صباحًا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

طقس بارد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية.

 

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية.

طقس بارد

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

طقس بارد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 32 23

المدينة 31 18

الرياض 23 10

المنامة 23 17

أبوظبى 27 21

الدوحة 25 17

الكويت 23 09

دمشق 18 04

بيروت 17 14

عمان 17 06

القدس 16 07

غزة 18 12

بغداد 20 08

مسقط 28 24

صنعاء 23 09

الخرطوم 33 19

طرابلس 22 15

تونس 20 12

الجزائر 15 08

الرباط 16 10

نواكشوط 31 18

طقس بارد - ارشيفية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 31 19

نيودلهى 33 19

جاكرتا 29 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 11

أثينا 18 08

روما 18 08

باريس 19 08

مدريد 12 06

برلين 16 01

لندن 14 08

مونتريال 02 01

موسكو 01 03-

نيويورك 06 03

واشنطن 16 07

أديس أبابا 23 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

