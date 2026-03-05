حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على أغلب الانحاء بارد ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

تكون شبورة مائية صباحًا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 32 23

المدينة 31 18

الرياض 23 10

المنامة 23 17

أبوظبى 27 21

الدوحة 25 17

الكويت 23 09

دمشق 18 04

بيروت 17 14

عمان 17 06

القدس 16 07

غزة 18 12

بغداد 20 08

مسقط 28 24

صنعاء 23 09

الخرطوم 33 19

طرابلس 22 15

تونس 20 12

الجزائر 15 08

الرباط 16 10

نواكشوط 31 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 31 19

نيودلهى 33 19

جاكرتا 29 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 11

أثينا 18 08

روما 18 08

باريس 19 08

مدريد 12 06

برلين 16 01

لندن 14 08

مونتريال 02 01

موسكو 01 03-

نيويورك 06 03

واشنطن 16 07

أديس أبابا 23 13