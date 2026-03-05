حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026|فيديو

يستعرض برنامج صباح البلد درجات الحرارة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، ويعود للبرودة الشديدة ليلًا.

كما توجد فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف من المطر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 22 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، وفي الإسكندرية 20 للعظمى و11 للصغرى، بينما تصل في أسوان إلى 27 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.