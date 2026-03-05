مسارات التهدئة غير واردة بالحرب الإيرانية الإسرائيلية في الوقت الراهن.. لماذا؟

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن كرة اللهب تتدحرج فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا فى غمار هذه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث أن التصعيد فيها فقد كل صور الرشادة من اللحظة الاولي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الحديث عن إمكانية الدخول فى مسارات التهدئة غير وارد على الإطلاق فى الوقت الراهن، ليس من جانب الولايات المتحدة، أو من جانب إيران، نظرا لإغتيال علي خامنئي، وبالتالي قد يدفع لوجود تيار أكثر تشددا.

وتابع: “ما لم تحرزه إيران حتي الأن من وجهة نظرها بإنتصار على الأمريكيين أو الإسرائيليين سيغلق باب التفاوض لفترة ليست قصيرة، وهذا له تداعيات كبيرة، بدخول الأطراف المختلفة من حزب الله وإتساع هذه الحرب الإقليمية الواسعة تتدحرج بصورة عنيفة جدا، ويبدو أن التحريض الإسرائيلي نجح فى توتير المنطقة وإدخالها فى دوامة من عدم الإستقرار”.