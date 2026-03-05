الزمالك يستأنف على حكم الفيفا بشأن غرامة يانيك فيريرا

تقدم نادي الزمالك باستئناف على قرار فيفا بعقوبة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريقن بسبب تأخير حصوله على مستحقاته المالية.

ويرغب الزمالك في تفادي أحكام جديدة خاصة بإيقاف قيد جديد يؤثر على مسيرة النادي وسط محاولات لحل 11 قضية حاليا.

قرار الفيفا ضد الزمالك

يأتى ذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم نادي الزمالك ماديا بغرامة مالية قدرها 160 ألف دولار لصالح المدير الفني السابق للقلعة البيضاء البلجيكي يانيك فيريرا.

ورحل فيريرا في وقت سابق هذا الموسم عن الزمالك، بعدما تم التعاقد معه الصيف الماضي، حيث كان من المقرر أن يحصل على قيمة شهرين من راتبه لكنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تسوية ودية للمستحقات ليتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق إلى تسوية مع فيريرا تقضي بحصوله على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي كامل المبلغ المتبقي في عقده، إلا أن النادي لم يتمكن من توفير قيمة التسوية في الموعد المحدد.