أخبار العالم

لبنان تعيد قرارا بفرض تأشيرة على الرعايا الإيرانيين للدخول إلى البلاد

محمود نوفل

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، قرارا بإعادة العمل بفرض تأشيرة على الرعايا الإيرانيين للدخول إلى لبنان.

كما طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط عسكري قد يقوم به عناصر الحرس الثوري في لبنان.

وشدد مجلس الوزراء اللبناني على ضرورة إيقاف كل من له علاقة بالحرس الثوري الايراني واعادته إلى إيران.

ودفعت التهديدات الإسرائيلية والهجمات المتواصلة وأوامر الإخلاء الواسعة، عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان إلى النزوح باتجاه المناطق الشمالية، وسط تصاعد العمليات العسكرية وتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أوامر لسكان مناطق جنوب نهر الليطاني بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه شمالاً، معلناً عزمه تنفيذ ضربات تستهدف ما وصفه بمواقع تابعة لحزب الله. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية وتوسع نطاق العمليات العسكرية في عدد من البلدات الجنوبية.

ووفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، فقد تجاوز عدد النازحين 83 ألف شخص منذ بداية التصعيد الأخير مطلع الأسبوع الجاري.

كما أعلنت وزارة الصحة مقتل 72 شخصاً على الأقل وإصابة مئات آخرين جراء الضربات التي استهدفت مناطق في الجنوب وأحياء في العاصمة بيروت.

وشهدت الطرق الرئيسية المؤدية إلى بيروت وصيدا حركة نزوح كثيفة، حيث غادرت العائلات منازلها على عجل، في حين تحولت مدارس ومبانٍ عامة إلى مراكز إيواء مؤقتة، وسط ضغط متزايد على البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستقبِلة للنازحين.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من عشر عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، شملت إطلاق صواريخ واشتباكات مباشرة، في تصعيد لوتيرة المواجهات عبر الحدود.


وحذرت منظمات إغاثية من أن تجدد القتال ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة على لبنان، الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية وأمنية متراكمة منذ أكتوبر 2023.


وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن عشرات الآلاف كانوا قد نزحوا بالفعل قبل تصعيد هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أكثر من 12 ألف أسرة لجأت إلى ما يزيد على 300 مركز إيواء على مستوى البلاد، امتلأ العديد منها بالكامل.


ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته "لن تدخر جهداً" لإنهاء الحرب ومساعدة الأسر النازحة على العودة إلى منازلها، مشدداً على أن المدنيين "ضحايا لسياسات لا يد لهم فيها".


كما طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفيرة الأمريكية في بيروت نقل دعوة إلى واشنطن للتدخل من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.


ويأتي التصعيد في سياق توتر إقليمي أوسع، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

