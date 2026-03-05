وزيرة الاسكان توجه بسرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها.

وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات، حيث إنه فرصة لتوحيد الفكر والأهداف بجانب استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وطرح ومناقشة كافة التحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه لابد أن يشعر المواطن بجودة الحياة بالمدن الجديدة، موجهة بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسئولى الأجهزة على الأرض ليكون هناك نتيجة بشكل حقيقى، بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التى تحتاج لذلك، والاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات.

وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع، على المرور الدوري بالمشروعات الجاري تنفيذها بكافة المدن الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات والجداول الزمنية لها، للتعامل مع أي موقف قد يتسبب في تأخير موعد الانتهاء من المشروع، ومتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بها بشكل يومي، واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الاستماع لشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين، والرد عليها والاستجابة الفورية لها، قائله "نحن موجودون لخدمه المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم وإن هذا هو الهدف الأساسي لنا"، مؤكدة ضرورة إعداد صف ثاني من القيادات يتولى المهام التنفيذية لإعداد كوادر تكون مؤهله للقيادة في المستقبل.

وأكدت وزيرة الإسكان، على ضرورة الانتهاء من ترفيق الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة وتسليم الأراضي للحاجزين، بجانب العمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة بالتقنين، وكذا الانتهاء من أعمال مرافق المشروعات السكنية الجاري العمل بها لتسليم الوحدات للحاجزين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه سيكون هناك تقييم دوري لآداء كافة رؤساء أجهزة المدن، كما أنه تم وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة وسيتم تعميمها على رؤساء الأجهزة للعمل وفقًا لتلك الخطة، لافتة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتعظيم الموارد والإيرادات، وفى هذا الصدد وجهت الوزيرة رؤساء الأجهزة بإجراء حصر بكافة الأراضى الشاغرة بالمدينة لطرحها وتعظيم الاستفادة منها.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع، تقريرًا بشأن جهود أجهزة المدن في مجابهة المظاهر العشوائية ومخالفات البناء، والأعمال الجارية بمنظومة النظافة وأعمال الصيانة الدورية للمشروعات.