وللنساء نصيب يستعرض دعاء «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

استعرض برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية دينا أبو الخير، أحد أعظم الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ وهو:«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، موضحة مكانته الكبيرة بين الأدعية النبوية التي يحرص المسلمون على ترديدها طلبًا للثبات على الإيمان والهدى.

من أكثر أدعية النبي ﷺ

أوضح البرنامج أن هذا الدعاء كان من أكثر الأدعية التي يرددها النبي ﷺ، لما يحمله من معانٍ عميقة تتعلق بثبات القلب أمام الفتن وتقلبات الحياة، مؤكدًا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما يستدعي دائمًا اللجوء إلى الله وطلب الثبات على الدين.

أهمية الدعاء ومعانيه

وأشارت دينا أبو الخير، إلى أن الدعاء يتضمن عدة معانٍ إيمانية مهمة، أبرزها:

سؤال الثبات على الإيمان: حيث يعبر الدعاء عن حاجة الإنسان الدائمة إلى عون الله ليظل ثابتًا على طريق الحق والهدى.

الإقرار بتقلب القلوب: فالقلوب قد تتقلب بين الإيمان والطاعة أو الغفلة والمعصية، والله سبحانه هو القادر على تثبيتها أو صرفها.

و ترديد هذا الدعاء يمنح المسلم شعورًا بالطمأنينة ويقوي صلته بالله، خاصة في أوقات الفتن والتحديات، مشددًا على أهمية المحافظة على الأدعية النبوية لما تحمله من معانٍ تربوية وروحية عميقة.