نقيب محامي بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

أ ش أ

أكد نقيب المحامين في بيروت، عماد مرتينوس، أن وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولي، مطالبا بصورة عاجلة بوقف آلة التدمير والحرب الإسرائيلية.

جاءت تصريحات مرتينوس، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس.

وأكد نقيب المحامين دعمه للرئيس عون ولمقررات مجلس الوزراء، معتبرا أن الدولة بحاجة اليوم إلى جميع المواطنين والأحزاب والنقابات للوقوف إلى جانبها من أجل منع وقوع الحرب لا الذهاب إليها.

وأكد أن نقابة المحامين إلى جانب رئاسة الجمهورية والحكومة ولا تقبل إلا بتطبيق القانون واحترام المؤسسات.

وأشار إلى أنه تطرق مع الرئيس عون إلى موضوع الانتخابات النيابية التي يجب أن يتخذ قرارا بشأنها شرط تطبيق القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده لاحقا.