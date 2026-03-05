الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل

إيران تدّعي شنّ هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة أمريكية في مدينة أربيل الكردية؛ وأكدت الإمارات تقول إن إيران أطلقت 7 صواريخ و131 طائرة مسيّرة في أحدث هجماتها.

أعلن الجيش الإيراني، يوم الخميس شنّ هجوماً بطائرة مسيّرة على موقع أمريكي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وجاء في بيان بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني: "تعرّض مقرّ القوات الأمريكية المعتدية في أربيل، العراق، لهجوم من طائرات مسيّرة تابعة للقوات البرية".

في غضون ذلك، قالت الإمارات إن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية على البلاد يوم الخميس، سقط أحدها داخل أراضيها.

كما أطلقت إيران 131 طائرة مسيّرة خلال اليوم نفسه، أصابت ستّ منها الإمارات، بينما تمّ اعتراض الباقي، وفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية وبذلك، يكون إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على الإمارات 196 صاروخاً، تمّ اعتراض 181 منها، وسقط 13 في البحر، بينما أصاب صاروخان البلاد.