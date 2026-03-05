سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق

كشفت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، عن مراحل العمل خلال الفترة المقبلة عقب توليها المهمة لمباشرة منصبها، عقب إعلان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عن حركة تنقلات موسعة بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأكدت سمر الموافي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

عقب تكليفها أول تصريح من رئيس مدينة بورفؤاد : أدرك حجم المسؤولية وسأعمل بكل جد وإخلاص

وقالت رئيس مدينة بورفؤاد: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه أبناء بورفؤاد، وسأعمل بكل جد وإخلاص على تحسين جودة الخدمات والمرافق، وتكثيف التواجد الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، وهدفنا أن يشعر كل مواطن بتطور حقيقي وملموس في حياته اليومية».

وكانت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد قد وصلت إلى ديوان مجلس المدينة، لمباشرة مهام منصبها، واستقبلها الدكتور الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد السابق ورئيس حي الشرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.