بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش وتطهير الصرف الصحي بمساكن المطحن بحي الضواحي

الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ يتابع سير العمل داخل مطحن بورسعيد
الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ يتابع سير العمل داخل مطحن بورسعيد
محمد الغزاوى

قام الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات الرتش وتطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة مساكن المطحن بحي الضواحي.

وخلال الجولة، تابع نائب محافظ بورسعيد سير أعمال رفع الرتش والمخلفات من المنطقة، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، إلى جانب متابعة أعمال تطهير وصيانة خطوط الصرف الصحي لضمان كفاءتها ومنع حدوث أي تجمعات أو انسدادات، حيث رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور و المهندسة امل الالفي مدير وحدة التنمية الحضرية.

الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ يتابع سير العمل داخل مطحن بورسعيد 

كما أكد نائب المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة من المواطنين، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للأهالي، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة إنجاز الأعمال.


في سياق متصل، تابع الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مطحن بورسعيد، للاطمئنان على انتظام العمل ومتابعة الجهود المبذولة في تشغيل المطحن وتقديم الخدمات المرتبطة به.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته أهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظافة داخل مواقع العمل، موجهاً بضرورة استمرار المتابعة الدورية ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يضمن استمرارية الأداء بكفاءة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

