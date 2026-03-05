نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش وتطهير الصرف الصحي بمساكن المطحن بحي الضواحي

قام الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات الرتش وتطهير خطوط الصرف الصحي بمنطقة مساكن المطحن بحي الضواحي.

وخلال الجولة، تابع نائب محافظ بورسعيد سير أعمال رفع الرتش والمخلفات من المنطقة، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، إلى جانب متابعة أعمال تطهير وصيانة خطوط الصرف الصحي لضمان كفاءتها ومنع حدوث أي تجمعات أو انسدادات، حيث رافقه خلالها الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور و المهندسة امل الالفي مدير وحدة التنمية الحضرية.

الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ يتابع سير العمل داخل مطحن بورسعيد

كما أكد نائب المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة من المواطنين، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للأهالي، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة إنجاز الأعمال.



في سياق متصل، تابع الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مطحن بورسعيد، للاطمئنان على انتظام العمل ومتابعة الجهود المبذولة في تشغيل المطحن وتقديم الخدمات المرتبطة به.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته أهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظافة داخل مواقع العمل، موجهاً بضرورة استمرار المتابعة الدورية ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يضمن استمرارية الأداء بكفاءة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.