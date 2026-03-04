قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على أهمية الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة وهيئة الإشراف

بدوي يتابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية
بدوي يتابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية
محمد الغزاوى

واصل الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية بزيارة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية والتي تضم ٢٠ قاعة دراسية ويبلغ عدد طلابها ٧٩٠ طالبًا وطالبة وذلك لمتابعة انتظام اليوم الدراسي.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الفصول واطمئن على انتظام دخول الطلاب للحصص في المواعيد المحددة ومتابعة المعلمين لشرح المقررات وفق الخطة الزمنية، مؤكدًا أن انتظام اليوم الدراسي يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدرسة.

بدوي يتابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية

وشدد  محمود بدوي على أهمية الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة وهيئة الإشراف، مشيرًا إلى أن التواجد المستمر داخل الممرات والفصول يسهم في ضبط الأداء العام ويعزز الالتزام لدى الطلاب والمعلمين ويحد من أية ممارسات سلبية قد تؤثر على سير الدراسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإشراف المنظم والمتابعة الدقيقة على مدار اليوم الدراسي يعكسان كفاءة الإدارة المدرسية ويضمنان توفير بيئة تعليمية آمنة و منضبطة تسهم في تحقيق أفضل نتائج تعليمية لأبناء المدرسة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الانضباط والالتزام داخل جميع المدارس على مستوى المحافظة.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

معاريف: هدف إسرائيل سحق جميع منشآت النظام الإيراني خلال أسبوعين

غارات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يدخل بلدة الخيام جنوب لبنان

مجتبى نجل خامنئي

مصير نجل خامنئي.. مصادر تكشف موقعه وقت الغارات على القيادات الإيرانية

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد