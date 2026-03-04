وكيل تعليم بورسعيد يشدد على أهمية الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة وهيئة الإشراف

واصل الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية بزيارة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية والتي تضم ٢٠ قاعة دراسية ويبلغ عدد طلابها ٧٩٠ طالبًا وطالبة وذلك لمتابعة انتظام اليوم الدراسي.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الفصول واطمئن على انتظام دخول الطلاب للحصص في المواعيد المحددة ومتابعة المعلمين لشرح المقررات وفق الخطة الزمنية، مؤكدًا أن انتظام اليوم الدراسي يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدرسة.

بدوي يتابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية

وشدد محمود بدوي على أهمية الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة وهيئة الإشراف، مشيرًا إلى أن التواجد المستمر داخل الممرات والفصول يسهم في ضبط الأداء العام ويعزز الالتزام لدى الطلاب والمعلمين ويحد من أية ممارسات سلبية قد تؤثر على سير الدراسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإشراف المنظم والمتابعة الدقيقة على مدار اليوم الدراسي يعكسان كفاءة الإدارة المدرسية ويضمنان توفير بيئة تعليمية آمنة و منضبطة تسهم في تحقيق أفضل نتائج تعليمية لأبناء المدرسة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الانضباط والالتزام داخل جميع المدارس على مستوى المحافظة.