إبراهيم أبو ليمون يتفقد "فنار بورسعيد" والمنطقة المحيطة به

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية الموسعة، فنار بورسعيد والمنطقة المحيطة به وذلك في إطار متابعة بدء الإجراءات التنسيقية الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة الفنار، بما يليق بقيمته التاريخية والأثرية حيث رافق سيادته الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية

محافظ بورسعيد يتفقد "فنار بورسعيد" والمنطقة المحيطة به

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف الحالي لمقترح مخطط التطوير بفنار بورسعيد والذي يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على حماية هذا الأثر التاريخي الفريد، وتقديمه بالشكل الذي يليق بحضارة وتاريخ المدينة، و يسهم في إثراء القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية المميزة لبورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك جهودا مكثفة للحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى والمنطقة المحيطة به، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن إبراز القيمة التراثية والتاريخية للفنار.