الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على إجراءات رادعة ضد المتعدين على أراضي الدولة

محمد الغزاوى

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في اجتماع لمتابعة موقف دورة التقنين على مستوى المحافظات والمتغيرات المكانية وكذا أوجه استغلال الأراضى المستردة طبقاً لسلطات التصرف، والتدريب على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 بحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، والمحافظين، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يشدد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المتعدين على الأراضي و ممتلكات الدولة 

وبدا اللقاء بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية و البيئة حيث استعرضت الوزيرة بعض الملفات ومنها  التعديات على الأراضى وممتلكات الدولة  ووجهت بحصر لكافة   التعديات الموجودة على الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات الجديدة وإعداد بيان و تقرير أسبوعي بكافة التعديات وفيما يتعلق بطلبات التقنين التي تم رفضها يجب أن تسجل على المنظومة مع وضع تصور لكيفية استغلالها وإرسالها للمساحة العسكرية.

بالإضافة إلى تسريع العمل في الرفع المساحي بمراكز معلومات شبكات المرافق والتوصية بسرعة الرد على منظومة الشكاوى والمقترحات بالمنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة كما تناول الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للموجة الثامنة والعشرين من إزالة التعديات على أراضي و ممتلكات الدولة، وعرض تقارير بموقف طلبات التقنين.

وفي هذا السياق وجه محافظ بورسعيد  بتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج متميزة في هذا الملف الحيوي. في إطار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي وممتلكات الدولة وأكد المحافظ ضرورة مواصلة الجهود ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع الالتزام الكامل بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة، والعمل بأسلوب غير تقليدي يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، مشددًا على التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة، لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون. 

وأوضح أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد، وأن هناك متابعة دورية ومستمرة لأعمال الإزالة، لضمان الحفاظ على أراضي الدولة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، بما يعزز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد تقنين الأراضى

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

جولة وزير النقل

وزير النقل يتفقد ورش عربات جبل الزيتون بالإسكندرية | صور

السمبوسة

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشة الزيت

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والموجة 28 لإزالة التعديات على رأس الأولويات

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

