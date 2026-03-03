استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ أشرف نور رئيس إقليم القناة بـ بنك مصر، والأستاذ محمد البصال مدير البنك، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة.وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

وخلال اللقاء، تم بحث آفاق التعاون بين المحافظة وبنك مصر في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب مناقشة آليات دعم المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص تمويل ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لبحث سبل التعاون محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي بنك مصر

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الوطني الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المؤسسات المصرفية تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية لها.

كما أشاد بالدور المجتمعي لبنك مصر ومساهماته في دعم المبادرات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا حرص المحافظة على تفعيل مزيد من أوجه التعاون بما يخدم أبناء بورسعيد.

من جانبهم، أعرب مسئولو بنك مصر عن تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين استعداد البنك الكامل لدعم خطط المحافظة والمشاركة في تمويل المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية محافظة بورسعيد الرامية إلى توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يعزز جهود التنمية ويحقق الصالح العام.