محافظ بورسعيد يعقد لقاء موسعًا لمتابعة الخدمات بمدينة سلام مصر شرق المحافظة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً موسعًا لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بمدينة "سلام مصر" شرق المحافظة، وذلك في إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين بالمدينة الجديدة، والعمل على استكمال مختلف أوجه الخدمات الأساسية بها.

جاء اللقاء بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، نائب مدير أمن بورسعيد، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، واللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال خدمات التموين والإسعاف والصحة والبريد والخدمات البنكية

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال خدمات التموين والإسعاف والصحة والبريد والخدمات البنكية، مؤكدًا أن توفير الخدمات المتكاملة يمثل أولوية قصوى لضمان استقرار المواطنين وتلبية متطلباتهم اليومية

وفيما يخص الخدمات البريدية، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد لإقامة سيارة بريد متنقلة بمدينة سلام مصر، لتقديم الخدمات للمواطنين لحين الانتهاء من إنشاء مبنى بريد دائم يخدم سكان المدينة.

كما شدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة توفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب الخبز، بكميات كافية تلبي احتياجات سكان المدينة، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وعدم وجود أي عجز.

وفي القطاع الصحي، أجرى المحافظ تواصلًا مباشرًا مع الجهات الطبية المختصة لسرعة تشغيل الوحدة الطبية بمدينة سلام مصر، مع التأكيد على توفير سيارة إسعاف مجهزة بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة

وفيما يتعلق بالخدمات البنكية، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على التنسيق مع بنك مصر لإقامة سيارة خدمات مصرفية متنقلة بالمدينة، لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء فرع دائم للبنك، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة

وأكد محافظ بورسعيد في ختام اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة سلام مصر باعتبارها إحدى مناطق التوسع العمراني الواعدة، مشددًا على المتابعة الدورية لكافة الخدمات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل أي معوقات، بما يحقق جودة حياة متكاملة لسكان المدينة.