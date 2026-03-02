قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروع 66 عمارة بمدينة بورفؤاد

محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم المشروع الاستثماري (66 عمارة) بمدينة بورفؤاد، في إطار متابعة تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأولى للمشروع فور توليه منصبه لتسريع وتيرة العمل وتسليم الوحدات ،والتي شدد خلالها على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع ، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل نائب رئيس شركة وادي النيل، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان، وعدد من الجهات المختصة.

وخلال تفقده موقع المشروع، الذي يضم نحو 1000 وحدة سكنية مخصصة لمستحقي المشروع التعاوني، وجه محافظ بورسعيد بتذليل كافة العقبات وسرعة الانتهاء من أعمال المشروع الاستثماري (66 عمارة) في موعد أقصاه 30 مارس المقبل، مؤكد علي ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين.

كما اطلع المحافظ على اخر مستجدات أعمال توصيل المرافق بالوحدات السكنية مشددًا على سرعة استكمال جميع المرافق والخدمات، مع تكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد.مؤكدا علي استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات لضمان سرعة الإنجاز تسليم الوحدات للمستحقين.

بورسعيد محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد وادى النيل

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

