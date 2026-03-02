محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروع 66 عمارة بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم المشروع الاستثماري (66 عمارة) بمدينة بورفؤاد، في إطار متابعة تنفيذ توجيهاته خلال زيارته الأولى للمشروع فور توليه منصبه لتسريع وتيرة العمل وتسليم الوحدات ،والتي شدد خلالها على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع ، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل نائب رئيس شركة وادي النيل، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان، وعدد من الجهات المختصة.

وخلال تفقده موقع المشروع، الذي يضم نحو 1000 وحدة سكنية مخصصة لمستحقي المشروع التعاوني، وجه محافظ بورسعيد بتذليل كافة العقبات وسرعة الانتهاء من أعمال المشروع الاستثماري (66 عمارة) في موعد أقصاه 30 مارس المقبل، مؤكد علي ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين.

كما اطلع المحافظ على اخر مستجدات أعمال توصيل المرافق بالوحدات السكنية مشددًا على سرعة استكمال جميع المرافق والخدمات، مع تكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد.مؤكدا علي استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات لضمان سرعة الإنجاز تسليم الوحدات للمستحقين.