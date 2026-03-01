محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات العمل بشبكات انحدار منطقة عثمان بن عفان بحي الزهور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد خلال جولة ميدانية مستجدات العمل بمشروع شبكات الانحدار بمنطقة عثمان بن عفان بحي الزهور، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80%، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف الأحياء، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة أسماء نصر رئيس جهاز بورسعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و المهندسة امل الألفي مدير التنمية الحضرية، و عدد من الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال

حيث استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول معدلات الإنجاز الحالية، و أعمال التنفيذ على أرض الواقع، كما تم التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال

و استعرض محافظ بورسعيد مع الجهات المنفذة مراحل المشروع، الذي يستهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي والقضاء على أي مشكلات تتعلق بتجمعات المياه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن تطوير شبكات الصرف الصحي يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مردود خدمي لأبناء المحافظة