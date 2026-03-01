لبحث ومتابعة مشروعات التعاون المشتركة..محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، و المهندس حسن البسيوني منطقة تعمير بورسعيد، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون المشتركة بين المحافظة والجهاز

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق محافظة بورسعيد، ومعدلات الإنجاز، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق المستمر مع جهاز تعمير سيناء، باعتباره أحد الأذرع التنفيذية الهامة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

و ناقش المحافظ، آليات تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكيد على تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهاز، بما يسرع وتيرة الإنجاز ويدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة