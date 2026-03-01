عقب فوزه بالمسابقة الفنية الوزارية.. وكيل تعليم بورسعيد يكرم آدم حنين

كرم محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية الوزارية "آدم حنين" وذلك بمقر مكتبة بديوان المديرية.

تكريم آدم حنين"

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن تعليم بورسعيد يثمن الجهود المبذولة في دعم الأنشطة التربوية المختلفة التي تساهم في تنمية الحس الفني لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن مسابقة "آدم حنين" تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في التعبير الفني الحر وصقل مواهبهم الإبداعية وتنمية روح الابتكار لديهم بما يتوافق مع التوجهات التربوية للوزارة في تعزيز الأنشطة غير الصفية كجزء أساسي من العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة باستمرار تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الفنية والثقافية على المستويين المحلي والجمهوري لما له من دور في بناء شخصية الطالب وتحفيزه على التميز والإبداع، مؤكداً أن دعم الأنشطة الفنية يمثل ركيزة أساسية في تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وجاءت نتائج المسابقة بحصول الطالب يوسف محمد صبحي المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مجمع علي سليمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصول الطالبة ريتال محمود عبد الرزاق المقيدة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبي بكر الصديق الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.