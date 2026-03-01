كيف تنعكس الحرب على أسعار السلع في مصر؟.. برلماني يوضح

أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تترك آثارا واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس بشكل مباشر وسريع على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الأسعار داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الاقتصاد المصري مرتبط بالمنظومة الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن أي اضطراب جيوسياسي في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على الداخل المصري.

تأثير الحروب

وأعرب عن أمله في احتواء التوترات سريعا، حتى تستعيد الأسواق استقرارها، ويشعر المواطنون بالطمأنينة، مؤكدا أن تأثير الحروب لا يقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل يمتد إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل شامل.

وأشار إلى أن مصر سبق أن تعاملت مع تداعيات الأزمة الروسية–الأوكرانية، واستفادت من تلك التجربة في تعزيز قدرتها على إدارة الأزمات وتقليل المخاطر، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك حاليا أدوات وآليات لضبط الأسواق والحد من التقلبات السعرية.

وبين أن من بين هذه الإجراءات التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية واستقرارها.

تعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية

شدد نظير على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيق متكامل بين سياسات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، مع تعظيم الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي ودعم موارد الدولة.

واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الصادرات، وتحفيز الصناعة المحلية، مع استمرار مراقبة الأسواق وإدارة المخاطر بكفاءة، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.