محافظ الإسماعيلية يعقد أول لقاء رسمي مع نواب البرلمان بعد أدائه اليمين

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، في اللقاء الموسع الذي عقده اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك في أول اجتماع رسمي يجمعه بنواب الشعب عقب أدائه اليمين الدستورية محافظًا للإقليم.

هذا وقد حرص النائب سيد عبد الجليل والسادة النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تقديم التهنئة للمحافظ، معربين عن ثقتهم في اختيار القيادة السياسية، ومتمنيين له التوفيق في قيادة دفة العمل التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية بما يحقق تطلعات المواطنين.

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي يقوم به نواب المحافظة ، مؤكدًا على إيمانه العميق بـ "العمل الجماعي" لتعظيم النتائج. كما أشاد المحافظ بروح التعاون التي أبداها النواب، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا عالي المستوى لدفع عجلة التنمية في كافة أرجاء المحافظة.

حضر اللقاء المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث سادت أجواء من التفاؤل والرغبة الحقيقية في العمل الجاد من أجل مصلحة "عروس القناة".