الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض الحرارة وأمطار واضطراب ملاحي غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح شديد البرودة ليلاً مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة:

تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى بين أقاليم مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 09 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

أشار التقرير إلى عدة ظواهر جوية يجب الحذر منها:

تتكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

إضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: قد تغزر أحياناً على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفرص أمطار خفيفة (بنسبة 30% تقريباً): على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

نشاط الرياح:

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الملاحة البحرية

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة. حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار.

نصيحة هيئة الأرصاد:

تُهيب هيئة الأرصاد بالمواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.