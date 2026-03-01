بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

سخر أسامة حسن لاعب الزمالك السابق من تعادل الأهلي امام زد بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من أحداث المباراة وكتب "بفعل فاعل.. اوس اوس اوس صح"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.