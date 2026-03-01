إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة

علّق الإعلامي إسلام صادق، على تعادل الأهلي أمام زد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكتب “صادق” عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" الأهلي يخطف نقطة من زد بتعادل إيجابي 1-1 بن شرقي يثير أزمة جديدة .. قيادة توروب للأحمر تثير علامة استفهام .. ومحمد شوقي يُقدّم أداءً مميزًا أمام الفرق الكبرى".

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام زد اف سى بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.