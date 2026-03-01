نهاوند سري لجمهورها : استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان

وجّهت الإعلامية نهاوند سري نصيحة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نهاوند سري صورة تضمنت رسالة جاء فيها: "ماتحكوش لحد حاجة غير في التوقيت اللي انت شايفه صح ولما كل امورك تتم لأن دى حقيقة استعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان "

يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، وشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك كما قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

من هي نهاوند سري

تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.