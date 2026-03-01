بين لغة الأرقام وضغط القمة.. هل ينجح معتمد جمال في ترجيح كفته وتصدر الزمالك أمام بيراميدز؟

في واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية يخوض الزمالك اختبارا ثقيلا أمام بيراميدز مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول سواء في سباق الصدارة أو في حسابات المدير الفني معتمد جمال الذي يبحث عن ترجيح كفته الشخصية في سجل مواجهاته أمام الفريق السماوي.

المباراة لا تلعب فقط على ثلاث نقاط بل على قمة الترتيب التي يتقاسمها الفريقان برصيد 37 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الزمالك.

هذا التساوي العددي يمنح اللقاء طابع خاص إذ قد يعيد رسم ملامح المنافسة على اللقب مبكرا ويمنح الفائز دفعة معنوية هائلة قبل الدخول في المنعطف الأخير من الموسم.

أرقام معتمد جمال

بعيدا عن أجواء القمة تفرض أرقام معتمد جمال نفسها بقوة عند قراءة مشهد الزمالك هذا الموسم فالمدير الفني قاد الفريق في 19 مباراة بمختلف المسابقات حقق خلالها 13 انتصارا مقابل تعادلين و4 هزائم فقط وهي حصيلة تعكس استقرارا فنيا ملحوظا مقارنة ببداية مضطربة للموسم.

الأهم من ذلك أن الفريق سجل تحت قيادته 30 هدفاً بينما استقبلت شباكه 13 هدفا فقط وهو معدل دفاعي قوي يؤكد نجاحه في إعادة الانضباط للخط الخلفي بالتوازي مع الحفاظ على الفاعلية الهجومية.

وهذه الأرقام لا تعكس مجرد نتائج بل تعبر عن هوية فنية واضحة قائمة على التوازن بين الصلابة الدفاعية والقدرة على استغلال الفرص.

وتسلم معتمد جمال المهمة في توقيت بالغ الصعوبة خلفا للمدرب أحمد عبدالرؤوف وسط ضغوط جماهيرية وإدارية كبيرة إضافة إلى تحديات تتعلق باستقرار التشكيل وتذبذب المستوى غير أن المدرب استطاع خلال فترة قصيرة إعادة الثقة للاعبين وفرض حالة من الانضباط التكتيكي انعكست مباشرة على النتائج.

سجل خاص أمام بيراميدز

على المستوى الشخصي يخوض معتمد جمال ثالث مواجهة له أمام بيراميدز في مسيرته التدريبية والثانية بقميص الزمالك فالمواجهة الأولى جاءت عندما تولى المسؤولية بشكل مؤقت عقب رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وقاد الفريق الأبيض إلى فوز مثير 4-3 في نصف نهائي كأس مصر في مباراة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير لما حملته من إثارة وتقلبات.

أما اللقاء الثاني فكان أثناء قيادته لفريق المقاولون العرب بشكل مؤقت في يونيو 2024 وانتهى بخسارة ذئاب الجبل 3-1 أمام بيراميدز بذلك يتساوى رصيد المدرب أمام الفريق السماوي بانتصار وهزيمة ما يمنح مواجهة الأحد بعدا إضافيا إذ يسعى لكسر حالة التكافؤ وتحقيق أفضلية معنوية وفنية في سجله الخاص.

أرقام للقمة

الزمالك يدخل اللقاء وهو متصدر بفارق الأهداف وهو ما يعكس قوة هجومية جيدة لكن الأهم أن الفريق يبدو أكثر تماسكا دفاعيا هذا الموسم واستقبل 13 هدفاً فقط في 19 مباراة تحت قيادة معتمد جمال يضعه بين أقوى خطوط الدفاع في المسابقة وهو عنصر حاسم في مباريات القمة التي غالباً ما تحسم بتفاصيل صغيرة.

في المقابل يمتلك بيراميدز مجموعة مميزة من العناصر الهجومية ويجيد استغلال المساحات ما يفرض على الزمالك الحفاظ على انضباطه التكتيكي واللعب بتركيز عالٍ طوال التسعين دقيقة.

مهمة جديدة لإثبات الجدارة

المواجهة تمثل أيضا محطة مهمة في مسيرة معتمد جمال مع الزمالك فالمدرب سبق أن قاد الفريق في فترة سابقة بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024 وترك خلالها بصمة واضحة لكنه الآن يخوض تجربة أكثر امتداداً واستقرارا مع طموح واضح في المنافسة على اللقب.

تحقيق الفوز على بيراميدز لن يعني فقط الانفراد بالصدارة بل سيعزز من أسهم المدرب ويؤكد قدرته على إدارة المباريات الكبرى وهي النقطة التي تُقاس بها مسيرة أي مدير فني في نادٍ بحجم الزمالك.

قمة قد تغير شكل الموسم

في ظل تساوي الفريقين في عدد النقاط تبدو المباراة وكأنها مواجهة بست نقاط إذ إن نتيجتها قد تمنح أحد الطرفين أفضلية نفسية مهمة في سباق يبدو أنه سيستمر حتى الجولات الأخيرة وبين طموح الزمالك في تثبيت أقدامه على القمة ورغبة بيراميدز في انتزاع الصدارة يقف معتمد جمال أمام فرصة ذهبية لتأكيد أن أرقامه هذا الموسم لم تأتِ مصادفة بل نتيجة عمل فني واضح المعالم.

قمة اليوم ليست مجرد مباراة في الأسبوع العشرين بل اختبار حقيقي لطموحات الفريقين وامتحان جديد لمدرب يسعى لترسيخ اسمه في سجل المدربين القادرين على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.