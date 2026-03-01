قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن مدى جاهزية الحكومة لإدارة ملف الطاقة وضمان أمن الإمدادات
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن لنحو 2 مليون و129 ألف مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، وذلك منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 وحتى الآن، ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على دعم هذه الفئة العمرية الهامة وتوفير رعاية صحية متكاملة ومجانية لها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية الشائعة في هذه المرحلة العمرية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء فحص إكلينيكي شامل يغطي جميع الجوانب الصحية الرئيسية.

فحوصات متقدمة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الخدمات تشمل فحوصات متقدمة مثل رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر من خلال استبيانات نفسية ومعرفية معتمدة، مما يضمن متابعة دقيقة وشاملة للحالة الصحية العامة للمستفيدين.

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة توفر للمستفيدين كارت متابعة دورية يتيح تتبع حالتهم الصحية بانتظام، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة الكامل بدعم كبار السن وتعزيز صحتهم وكرامتهم كجزء أصيل من المجتمع المصري.

