إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
توك شو

الجيش الإسرائيلي: دمَّرنا مقر قيادة للنظام الإيراني في قلب طهران
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أنه دمر مقر قيادة للنظام الإيراني في قلب طهران.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران. 

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

 إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب. 

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف المقر الرئاسي في طهران في إطار الهجوم.

في أعقاب الهجوم، قرّرت الحكومة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة. تشمل حالة الطوارئ تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن والمناطق الحيوية، فضلًا عن تحركات سريعة للجيش الإسرائيلي لضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.

إجراءات الدفاع المدني والتحذيرات للمدنيين

وفي إطار تدابير الطوارئ، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تعليمات مشددة للمدنيين بضرورة التأكد من معرفة أماكن الملاجئ الآمنة في محيطهم، مع تحذيرات بعدم السفر غير الضروري في هذه الفترة الحساسة. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، فيما دعت القيادة العسكرية المواطنين للبقاء في حالة تأهب تام.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل إيران

