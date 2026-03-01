قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
أخبار العالم

إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط شظايا مسيرة جرى اعتراضها في أبوظبي

أبوظبي
أبوظبي
فرناس حفظي

أعلن مكتب حكومة أبوظبي، الأحد، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيّرة عقب اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وذلك على واجهة أحد المباني في منطقة أبراج الاتحاد.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لامرأة وطفلها، إلى جانب أضرار مادية محدودة، مشيراً إلى أن الأصوات التي سُمعت في الإمارة تعود إلى عمليات الاعتراض التي وُصفت بالناجحة.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن طائرات قطرية اعترضت طائرات مسيرة وصواريخ كروز أطلقت من إيران.

وبحسب البيان، لم يسفر الهجوم عن أي إصابات.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، وتم اعتراضها ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها، واعتبرت أن الهجوم على ميناء الدقم تصعيد مرفوض واستهداف جبان لدولة تقوم بدور الوساطة.

وأكدت الوزارة  موقف قطر الثابت رفض أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وتشجع على التصعيد، مع دعم جهود الوساطة لحفظ الاستقرار في المنطقة.
 

مكتب حكومة أبوظبي شظايا طائرة مسيّرة أنظمة الدفاع الجوي أبراج الاتحاد إصابات طفيفة لامرأة عمليات الاعتراض

نائب محافظ الشرقية
Flash Charging
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

