إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط شظايا مسيرة جرى اعتراضها في أبوظبي

أعلن مكتب حكومة أبوظبي، الأحد، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادثة سقوط شظايا طائرة مسيّرة عقب اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وذلك على واجهة أحد المباني في منطقة أبراج الاتحاد.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لامرأة وطفلها، إلى جانب أضرار مادية محدودة، مشيراً إلى أن الأصوات التي سُمعت في الإمارة تعود إلى عمليات الاعتراض التي وُصفت بالناجحة.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن طائرات قطرية اعترضت طائرات مسيرة وصواريخ كروز أطلقت من إيران.

وبحسب البيان، لم يسفر الهجوم عن أي إصابات.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، وتم اعتراضها ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها، واعتبرت أن الهجوم على ميناء الدقم تصعيد مرفوض واستهداف جبان لدولة تقوم بدور الوساطة.

وأكدت الوزارة موقف قطر الثابت رفض أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وتشجع على التصعيد، مع دعم جهود الوساطة لحفظ الاستقرار في المنطقة.

