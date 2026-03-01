قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الغنيمي يحذر من اتساع رقعة الصراع: نرفض الاعتداءات على إيران ونؤكد أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب
النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أعلن النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، رفضه القاطع للاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن منطق القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متراكمة وتحديات أمنية واقتصادية معقدة.

وشدد الغنيمي، على أن أي عمليات عسكرية خارج إطار الشرعية الدولية تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات التي قد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن الطاقة وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي الوقت ذاته، أدان النائب بشدة أي اعتداءات أو تهديدات صادرة من إيران تجاه دول الخليج العربي، مؤكدًا أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، وأن استقرار هذه الدول ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة ككل.

وأكد الغنيمي، أن الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يجب أن يظل مبدأ حاكمًا للعلاقات الدولية، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة، والعودة إلى طاولة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن منطق التصعيد العسكري.

وأكد الغنيمي، على أن مصر، بحكم موقعها ودورها التاريخي، ستظل داعمة لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وحماية مقدرات الشعوب، والحفاظ على توازن المنطقة بما يحقق الأمن والسلام للجميع.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية النائب عماد الغنيمي عمليات عسكرية ميثاق الأمم المتحدة الأمن القومي المصري والعربي

