صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

قالت الفنانة صبا مبارك، خلال لقاء لها في برنامج «السلم والثعبان»، إن الفنانة هند صبري، أفضل الممثلات العربيات داخل مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وحضور قوي.

وأضافت صبا مبارك، أن هند صبري تعاونت مع كبار المخرجين وهذا أكسبها بصمة مميزة في الدراما والسينما، مشيرة إلى أن نجاحها جاء من اختيارات فنية دقيقة لأعمالها.

أعمال صبا مبارك

من جهة أخرى، كان اخر أعمال صبا مبارك مسلسل "220 يوم" وهو عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

من خلال شخصية مريم تلعب صبا مبارك دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل.