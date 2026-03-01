قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماع دوي انفجارات شرق العاصمة السعودية الرياض
زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الملاكمة لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، اللواء مجدي اللوزي، لبحث عدد من الملفات الخاصة بتطوير اللعبة وخطط إعداد المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة “كأس المستقبل”، والمقرر إقامتها في السنغال، والتي تُعد بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب مناقشة إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب في تايلاند، ضمن خطة الإعداد الفني والبدني للاعبين بما يضمن أفضل جاهزية قبل خوض المنافسات.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الاتحاد لتطوير لعبة الملاكمة على مستوى الجمهورية، والتوسع في قاعدة الممارسة داخل مراكز الشباب والأندية، مع التركيز على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها وفق أسس علمية حديثة، بما يسهم في تعزيز فرص المنافسة على الميداليات في مختلف البطولات القارية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، وفي مقدمتها اتحاد الملاكمة، بما يضمن تنفيذ برامج الإعداد بكفاءة عالية، وتوفير المعسكرات التدريبية والمشاركة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر وترسخ مكانتها على الساحة الرياضية.

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الاتحاد المصري للملاكمة منتخب الشباب

