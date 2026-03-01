وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الملاكمة لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، اللواء مجدي اللوزي، لبحث عدد من الملفات الخاصة بتطوير اللعبة وخطط إعداد المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة “كأس المستقبل”، والمقرر إقامتها في السنغال، والتي تُعد بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب مناقشة إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب في تايلاند، ضمن خطة الإعداد الفني والبدني للاعبين بما يضمن أفضل جاهزية قبل خوض المنافسات.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الاتحاد لتطوير لعبة الملاكمة على مستوى الجمهورية، والتوسع في قاعدة الممارسة داخل مراكز الشباب والأندية، مع التركيز على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها وفق أسس علمية حديثة، بما يسهم في تعزيز فرص المنافسة على الميداليات في مختلف البطولات القارية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، وفي مقدمتها اتحاد الملاكمة، بما يضمن تنفيذ برامج الإعداد بكفاءة عالية، وتوفير المعسكرات التدريبية والمشاركة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر وترسخ مكانتها على الساحة الرياضية.