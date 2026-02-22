"مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها

عقد حزب مستقبل وطن لقاءاً موسعاً مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي ينظمها الحزب مع أعضاء الحكومة، للوقوف على خطة عمل وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع سياسة الحزب، الهادفة لتعزيز التعاون مع الحكومة بما يحقق تطلعات المواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب، وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية، واللجان النوعية ذات الصلة، فضلاً عن عدد من قيادات الوزارة.

في مستهل اللقاء رحب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، بوزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، خلال زيارته لمقر الحزب، مشيرا إلى أن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع الوزراء الجدد تأتي في توقيت حيوي، لافتا إلى أن مجلس النواب في دورته الحالية يتمتع بنهج مختلف وتوجهات جادة تهدف إلى تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الهدف الأساسي للحزب يتمثل في العمل من أجل تحقيق رضا المواطنين في الشارع، من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والنواب، بما يضمن تنفيذ خطة الدولة على أرض الواقع بصورة ملموسة يشعر بها المواطنين في حياتهم اليومية.

ومن جهته قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن حزب "مستقبل وطن" يمثل كتلة برلمانية قوية وفاعلة تدعم ركائز الدولة المصرية، مثمناً التعاون بين وزارته والحزب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن منهجية العمل الحالية تعتمد على استكمال ما بدأه سابقيه، وكذلك المشاركة في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن إشراك الأطراف المعنية يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القرارات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية للشباب .

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة لمراكز الشباب والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المنظومة الرياضية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، فضلا عن دراسة مشروع الهوية البصرية لمراكز الشباب.

واستعرض اللقاء مناقشات مستفيضة، تناولت عددا من الرؤي والمقترحات لكافة الملفات ذات الصلة وعلى رأسها تطوير مراكز الشباب؛ لتعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب للدولة المصرية، وبما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة الرياضة، لتحقيق تطلعات الشباب في مختلف المحافظات.