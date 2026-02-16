تعاون من أجل الرياضة المصرية.. تفاصيل استقبال وزير الشباب والرياضة لرئيس اتحاد الكرة

استقبل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد ، وذلك في إطار زيارة رسمية لتهنئته بتولي مهام منصبه، يرافقه وفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية، وفي مقدمتها دعم المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، والارتقاء بمسابقات الدوري بمختلف درجاته، إلى جانب الاهتمام بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب في مراكز الشباب والأندية.

وخلال اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم بما يسهم في تطوير منظومة اللعبة على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية أو قطاع الناشئين.

وأشاد جوهر نبيل بأهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الوزارة والاتحاد، بما ينعكس إيجابياً على أداء كرة القدم المصرية، وبما يحقق طموحات الجماهير المصرية، ويعزز من مكانتها على المستويين القاري والدولي.