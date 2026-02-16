يمنى طولان تكشف تفاصيل دورها في كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال

تشارك الفنانة يمنى طولان في تجربة فنية مختلفة بمسلسل كلهم بيحبوا مودي، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية شيري وهى بمثابة جديدة ومغايرة لما قدمته من قبل، ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي اجتماعي.

يمنى طولان

وأعربت يمنى طولان عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مؤكدة أن ترشيحها جاء من قبل المنتجة مها سليم التي آمنت بموهبتي وأوجه لها الشكر، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أن العمل يضم فريقًا مميزًا أمام الكاميرا وخلفها.

كما أشادت بالتعاون مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنه يتمتع بروح داعمة لكل فريق العمل، وقالت إن كواليس التصوير تتسم بالاحترام والمودة، مضيفة: من أحلى الكواليس اللي اشتغلت فيها، وكل فريق العمل بيحب بعضه، وأتمنى أكرر التجربة معهم مرة تانية.

ويأتي مسلسل كلهم بيحبوا مودي في إطار من الكوميديا الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا اليومية بروح خفيفة، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع حالة الانسجام الواضحة بين صناعه وأبطاله.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، يمنى طولان، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026 حصريا على قناة ON، بالتزامن مع منصة Watch it.