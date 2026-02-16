قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
أسماء عبد الحفيظ

عاد رجيم الـ3 أيام ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل، خاصة قبل المناسبات والمواسم. وعود مغرية بخسارة 3 إلى 4 كيلو جرامات خلال 72 ساعة فقط. لكن السؤال الأهم: هل يمكن فعلًا إنقاص 4 كيلو في 3 أيام؟ أم أن الأمر مجرد فقدان مؤقت للسوائل يخدع الميزان؟

في هذا المقال نكشف الحقيقة الطبية وراء رجيم الثلاثة أيام، ومدى أمانه، وكيف يؤثر على الجسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو رجيم الـ3 أيام؟

رجيم الثلاثة أيام هو نظام غذائي قصير المدى يعتمد على تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، أحيانًا إلى أقل من 800–1000 سعر حراري يوميًا.
يرتكز غالبًا على:

  • كميات محدودة جدًا من الطعام
  • تقليل الكربوهيدرات بشدة
  • التركيز على البروتين أو الخضار
  • شرب كميات كبيرة من الماء

بعض نسخه تعتمد على أطعمة محددة مثل التونة، البيض، التفاح، أو الزبادي فقط.

هل يمكن خسارة 4 كيلو في 3 أيام؟

الإجابة العلمية: نعم… ولكن ليس دهونًا.

عند تقليل الكربوهيدرات فجأة، يفقد الجسم مخزون الجليكوجين الموجود في الكبد والعضلات. وكل جرام جليكوجين يرتبط بثلاثة جرامات ماء.
لذلك، الجزء الأكبر من الوزن المفقود في الأيام الثلاثة هو:

ماء

جليكوجين

جزء بسيط جدًا من الدهون

بمجرد العودة للأكل الطبيعي، يعود جزء كبير من الوزن سريعًا.

ماذا يحدث للجسم أثناء الرجيم السريع؟

عند اتباع رجيم منخفض جدًا في السعرات:

  • ينخفض مستوى السكر في الدم
  • يرتفع هرمون التوتر
  • يقل معدل الحرق مؤقتًا
  • يشعر الجسم بالإجهاد

بعض الأشخاص يعانون من:

  • صداع
  • دوخة
  • تعب شديد
  • تقلب مزاج

رغبة قوية في تناول السكريات

لماذا يبدو الرجيم فعالًا جدًا في البداية؟

لأن الميزان ينخفض بسرعة، وهذا يمنح شعورًا بالإنجاز.
لكن المشكلة أن النزول السريع لا يعني حرق دهون حقيقي. الدهون تحتاج وقتًا لتتحلل وتُستهلك كمصدر للطاقة.

فقدان نصف إلى كيلو دهون أسبوعيًا هو المعدل الصحي والطبيعي.

هل رجيم الـ3 أيام آمن؟

إذا تم تطبيقه ليومين أو ثلاثة فقط لدى شخص سليم صحيًا، فقد لا يسبب ضررًا كبيرًا.
لكن تكراره باستمرار قد يؤدي إلى:

اضطراب في الأيض

فقدان كتلة عضلية

نقص في الفيتامينات والمعادن

زيادة احتمالية استرجاع الوزن

النساء أكثر عرضة لتأثر الهرمونات عند اتباع أنظمة قاسية متكررة.

متى يكون مفيدًا؟

قد يستخدم البعض رجيم الـ3 أيام كبداية تحفيزية لكسر ثبات الوزن، لكن بشرط:

شرب ماء كافٍ

عدم وجود أمراض مزمنة

عدم تكراره بشكل متواصل

الانتقال بعدها إلى نظام متوازن

ما البديل الأفضل لخسارة 4 كيلو؟

لخسارة 4 كيلو دهون حقيقية، يحتاج الجسم إلى عجز سعرات تدريجي على مدار 4 إلى 6 أسابيع تقريبًا.
الطريقة الصحية تشمل:

  • تقليل السكريات والنشويات المكررة
  • زيادة البروتين
  • ممارسة المشي أو تمارين مقاومة
  • النوم الجيد
  • شرب ماء كافٍ
  • النتيجة ستكون أبطأ، لكنها أكثر ثباتًا وأمانًا.
