القبض على المتهم بالمزاح مع صديقة بسلاح أبيض فى بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالمزاح مع أحد أصدقائه ممسكاً بيده سلاح أبيض ببنى سويف.



بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو (عامل ، صديقه من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيمان بمحافظة بنى سويف)، وأمكن ضبط (السلاح الأبيض) الظاهر بمقطع الفيديو بحوزة الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ عام على سبيل المزاح مع صديقه.



أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المقطع عقب حدوث خلافات بينه وبين الأول .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.