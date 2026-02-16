القبض على المتهم بترويع المارة بكلب فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بإستخدام كلب فى ترويع المواطنين خاصة كبار السن بالإسكندرية.



بالفحص وسؤال القائمة على النشر "ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل" قررت أنها بتاريخ 11/ الجارى حال تواجدها بمحل سكنها شاهدت أحد الأشخاص أثناء سيره بالشارع وبرفقته "كلب" يقوم بترويع أى من المارة، وعدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بذات الدائرة) وبحوزته الكلب " غير مرخص" .. وبمواجهته نفى قيامه بترويع المارة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .