لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية

حذرت مروة شعير خبيرة التغذية، من تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان الكريم، قائلة: "لازم نبعد عنها تماما".

وقالت مروة شعير، في حوارها على قناة "المحور"،: "يجب الابتعاد عن شرب المياه الغازية على الإفطار؛ لأن لها مخاطر على الكلى والمعدة، وترفع معدلات السكر بالدم بشكل كبير، وتسحب الكالسيوم".

وأشارت مروة شعير إلى ضرورة تناول العرقسوس باعتدال، محذرة الحوامل من تناوله خلال شهر رمضان.

وأكدت مروة شعير ضرورة الابتعاد عن شرب المشروبات سريعة التحضير والتي تكون في هيئة "باودر"، ناصحة بضرورة تناول الخشاف بكميات قليلة بعد الإفطار؛ لأنه قد يشكل خطورة على الجسم، بسبب تعرض الجسم لصدمة دخول سكريات كثيرة في وقت واحد.

ولفتت مروة شعيرإلى أنه يجب الاهتمام بتناول السلطة الخضراء وغيرها من أنواع السلطات لأنها مفيدة بشكل كبير لصحة الإنسان.