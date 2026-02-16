قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف إحداث طفرات لتحسين بيئة الأعمال
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
توك شو

لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية

المياه الغازية
المياه الغازية
هاني حسين

حذرت مروة شعير خبيرة التغذية، من تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان الكريم، قائلة: "لازم نبعد عنها تماما".

وقالت مروة شعير، في حوارها على قناة "المحور"،: "يجب الابتعاد عن شرب المياه الغازية على الإفطار؛ لأن لها مخاطر على الكلى والمعدة، وترفع معدلات السكر بالدم بشكل كبير، وتسحب الكالسيوم".

وأشارت مروة شعير إلى ضرورة تناول العرقسوس باعتدال، محذرة الحوامل من تناوله خلال شهر رمضان.

وأكدت مروة شعير ضرورة الابتعاد عن شرب المشروبات سريعة التحضير والتي تكون في هيئة "باودر"، ناصحة بضرورة تناول الخشاف بكميات قليلة بعد الإفطار؛ لأنه قد يشكل خطورة على الجسم، بسبب تعرض الجسم لصدمة دخول سكريات كثيرة في وقت واحد.

ولفتت مروة شعيرإلى أنه يجب الاهتمام بتناول السلطة الخضراء وغيرها من أنواع السلطات لأنها مفيدة بشكل كبير لصحة الإنسان. 

المياه الغازية العرقسوس رمضان شهر رمضان اخبار التوك شو

