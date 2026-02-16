تعزيز جاهزية الطوارئ بصحة الغربية.. إضافة 93 سرير رعاية مركزة ضمن خطة التطوير

عقدت مديرية الشئون الصحية بالغربية اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، مع إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، لمتابعة ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، واستعراض مؤشرات الأداء وخطط التطوير المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل محافظة الغربية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

تحسبن خدمات علاجية

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الغرفة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات (الخط الساخن 137)، حيث جرى استقبال والتعامل مع 3758 طلبًا للتنسيق بين أسِرّة الرعاية المركزة للأطفال والبالغين والحضانات، إلى جانب توفير أكياس الدم وأجهزة التنفس عالي التردد لحالات الحضانات، والتنسيق لنقل الحالات بين المستشفيات، لاسيما مستشفى جامعة طنطا، وهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلًا عن استقبال حالات من محافظات أخرى، ومن بينها حالات حروق، والتنسيق لإجراء 15 عملية جراحية تخصصية ، وشملت الجهود أيضًا التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المحوّلة من الخط الساخن 105، إلى جانب إعداد وتحديث خطط الطوارئ والكوارث، وتوحيد نماذج البلاغات، وتوفير مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات والسولار.

وأوضح الدكتور عبد الله الهلالي مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة ان المديرية شاركت في المشروع التعبوي «صقر 156» لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي حظي بإشادة الجهات المعنية، إضافة إلى المشاركة في أعمال التأمين الطبي في الأعياد والمناسبات القومية والانتخابات وموسم الأمطار.

كما تضمنت الإنجازات دعم الطاقة الاستيعابية بإضافة 93 سرير رعاية مركزة بمختلف التخصصات، وتزويد المستشفيات بأجهزة حديثة، منها أجهزة التنفس عالي التردد، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية .

رفع كفاءة الخدمات العلاجية

وفي ختام الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة الشكر لفريق إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة وكافة الحضور، مشيدًا بجهودهم في دعم المنظومة الصحية، وموجهًا بصرف مكافأة تقديرًا للأداء المتميز، مع التأكيد على استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.