رمضان 2026.. عمر طاهر يبحث في قصص الجدّات عبر "ولد الولد"

يقدم الكاتب عمر طاهر، عبر راديو إنرجي 92.1، خلال شهر رمضان الكريم، برنامج "ولد الولد"، في تجربة إذاعية مختلفة تمزج بين الحنين والحكمة ودفء الحكايات.



تفاصيل برنامج "ولد الولد"

ويتحاور عمر طاهر من خلال البرنامج مع مجموعة من الجدّات وكبار السن، ليستعيد معهن ملامح زمن مضى، ويكشف عن العادات والتقاليد التي شكلت وجدان أجيال كاملة، والحِكم التي عِشن بها حياتهن وسط تحديات وظروف مختلفة.



و يسلط عمر طاهر الضوء على قصص إنسانية حقيقية من حياتهن؛ قصص عن الحب الأول، وتربية الأبناء، وتحمل المسؤولية، والصبر، والرضا.

ويعتمد "ولد الولد" على أسلوب عمر طاهر المعروف بخفة الظل والعمق في آنٍ واحد، حيث يمزج بين الطرافة والتأمل، ليحوّل الحكايات الشخصية إلى رسائل إنسانية تمس كل بيت.