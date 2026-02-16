الترفيه والوعي مهمة الفن.. محمد جمعة عن مسلسل فن الحرب: يوسف الشريف فنان مختلف

كشف الفنان محمد جمعة، كواليس مشاركته في مسلسل "فن الحرب" بطولة الفنان يوسف الشريف والذي يعرض في شهر رمضان .



وقال محمد جمعة في مداخلة هاتفية على قناة " أون"، :" إحنا بنعمل حاجة مختلفة في رمضان مع النجم الجميل يوسف الشريف ".



وتابع محمد جمعة :" يوسف الشريف فنان مختلف وما يقدمه هذا الموسم مختلف وراجع بقوة ونامل إننا نعمل مسلسل يبسط الناس ".



واكمل محمد جمعة :" القوة الناعمة مهمة في صناعة الوعي، والفن مهمته إسعاد الناس والترفيه عنهم وزيادة معدلات الوعي لهم ".



ولفت محمد جمعة :" الاعمال الفنية تقدم رسائل كثيرة مهمة في الحياة وخير مثال هو مسلسل لعبة وقلبت بجد الذي يحمل رسائل مهمة للأطفال ".