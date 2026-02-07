قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أدين بالفضل له.. أمير صلاح الدين يوجه رسالة لـ يوسف الشريف

سارة عبد الله

وجه الفنان أمير صلاح الدين، رسالة للفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب أمير صلاح الدين عبر حسابه الرسمى: “أدين بالفضل للنجم يوسف الشريف اللى أتشرف إنه دايماً بيرشحنى لشخصيات مهمة فى مسيرتى المهنية المنعشة وأفتخر بإن إسمى يرتبط بإسمه.. بداية من مسلسل إسم مؤقت، الصياد، كوفيد25، وللمرة الرابعة ضيف شرف في مسلسل فن الحرب”.

وأضاف: “بحبك يا صاحبى.. يارب دايماً نتقابل على خير وفن، وبإذن الله تكسر الدنيا كالعادة، شكراً الأستاذ تامر مرتضى وشركة أروما على تعاملكم الراقي”.

مسلسل فن الحرب

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وكان تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونة الجديد مع الفنان يوسف الشريف فى مسلسل “فن الحرب” الذى يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقال عمرو سمير عاطف فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، انه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف وأكد ان الدور سيكون جديد ومختلف عما قدموه معا فى اعمال سابقة .

وعن طبيعة العمل ، قال عمرو سمير فرج ان المسلسل سيكون دراما اجتماعية وبها العديد من الأحداث الشيقة الذى من المقرر ان تنال إعجاب الجمهور.

أمير صلاح الدين يوسف الشريف مسلسل الصياد

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

