مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراها.. مسيرة سهير الأتربي فى التلفزيون المصري

سهير الأتربي
سهير الأتربي

تحل اليوم ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي ، والتي شغلت مناصب عديدة في التليفزيون المصري .

وفي ذكرى وفاتها نستعرض أهم معلومات عنها

نشأة سهير الأتربي 

هى من مواليد عام 1939.

شغلت سهير الإتربي منصب رئيس التليفزيون المصري وكانت من رائدات الإعلام المصرى, وأوائل المذيعات اللاتى صنعن مكانة كبيرة

دخلت مجال الإعلام عن طريق الصدفة، حيث اجتازت اختبارات التليفزيون المصري بين 300 متقدم.

مسيرة سهير الأتربي العملية 

قدمت عدد من البرامج التليفزيونية مثل "الباب المفتوح- في خدمتك- في بلدنا"، و من أهم برامجها "لو كنت مسئولاً" حيث كان همزة وصل بين الناس والمسئولين.

وتعتبر رائدة فى تقديم برامج التوك شو قبل أن تعرف الفضائيات هذه النوعية من البرامج، فهى أول من قدم برنامج توك شو فى تاريخ الإعلام العربى بمفهومه الحالى، وكان برنامجها "دعوة للفكر" يعتمد على استضافة مجموعة من شباب الجامعة ليدور حوار بينهم وأحد الشخصيات العامة. 

مناصب سهير الأتربي 

تقلدت الإعلامية القديرة مناصب إدارة الشباب ثم خدمة المجتمع ثم رئيسا للقناة الثانية وبعدها رئيسا للفضائية المصرية, التى أسستها وشاركت فى تعريف المشاهدين فى الخارج بها كقناة فضائية مصرية ناجحة, ثم تولت رئاسة التليفزيون المصرى واعتبرت منأهم وأنجح رؤسائه وخرجت على سن المعاش وهى نائب لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

لم تبخل الإتربى بعطائها يوما على التليفزيون المصرى حتى بعد خروجها على المعاش, حيث ظلت حتى آخر أيام حياتها تعمل من أجله, وكانت تعقد أسبوعيا اجتماعا للجنة التراث بداخل ماسبيرو

رحلت قبل أن تحقق حلمها فى الانتهاء من مشروع مكتبة تراث التليفزيون المصرى التى تضم نوادر التلفزيون منذ نشأته حيث ظلت الإعلامية الكبيرة سهير الأتربى حتى آخر أيام حياتها تعمل من أجل التلفزيون المصرى حتى بعد تقاعدها، وكانت تعقد أسبوعياً اجتماعاً للجنة التراث داخل ماسبيرو، حتى قبل وفاتها بأيام، فى محاولة للانتهاء من مشروع مكتبة التراث التلفزيونى، وكانت تحلم بافتتاحها ولكن القدر لم يمهلها حيث توفيت فى فبراير 2014 بعد صراع مع المرض.

تزوجت من الفريق حسن أبو سعدة وتوفي عام 2012.

كانت ترقد بالعناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصى, في اخر ايامها أثر تعرضها لجلطة فى المخ والقلب .

توفت عن عمر يناهز 74 عاما ، حيث شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة.

