وفاة نجلة شقيق الفنان أحمد بدير

أعلنت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، وفاة ابنة عمها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع فيسبوك.

ونعت سارة بدير ابنة عمها، قائلة: “البقاء والدوام لله ابنة عمى الغالية الحبيبة نهى رضوان بدير، فى ذمة الله، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله قبرها روضه من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانب آخر، كانت قد نشرت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، صورة يظهر فيها لأول مرة ابن شقيقتها دعاء والمخرج أحمد جمال الذى أعلن مؤخرا زواجه من رانيا يوسف.

وعلقت سارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “الواد الحليوة ده يبقى حبيبي وابن أختي ياسين أحمد جمال أغلى الناس ربنا يحفظك يا حبيبي يا رب وأشوفك أنجح الناس”.