أول صورة لابن أحمد جمال زوج رانيا يوسف

نشرت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، صورة يظهر فيها لأول مرة ابن شقيقتها دعاء والمخرج أحمد جمال الذى أعلن مؤخرا زواجه من رانيا يوسف.

ابن المخرج احمد جمال زوج رانيا يوسف

وعلقت سارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “الواد الحليوة ده يبقى حبيبي وابن أختي ياسين أحمد جمال أغلى الناس ربنا يحفظك يا حبيبي يا رب وأشوفك أنجح الناس”.

تعليق سارة أحمد بدير

زواج رانيا يوسف وأحمد جمال

وقد أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد.

وقد أثار زواج رانيا يوسف الرابع حالة من الجدل الواسع، ودفع الكثير من عشاق الفنان للبحث عن هوية زوجها الرابع الجديد، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

معلومات عن أحمد جمال زوج رانيا يوسف

أحمد جمال بدأ حياته المهنية كمهندس، وبعدها فضل دخول مجال الإخراج ليشارك فى عدد من الأعمال الفنية المهمة خلال مسيرته.

والتقى بالفنان أحمد بدير فى مسرحية “مرسي عايز كرسي” لتكون بدايته فى العمل المسرحي.

وقدم خلال مسيرته عددا من الأعمال الفنية المهمة، منها مشاركته مع عادل إمام فى عدة أعمال منها “فرقة ناجي عطا الله، صاحب السعادة، العراف، فلانتينو، عوالم خفيةط، وشارك في مسلسل ”الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز كمخرج منفذ وكمساعد مخرج في مسلسل “أبو البنات”.

وكان للمخرج أحمد جمال تجربتين زواج قبل زواجه من رانيا يوسف، وكانت الأولى دعاء أحمد بدير، ثم تزوج من فتاة تدعى أوليفيا.

مسلسل لينك مع رانيا يوسف

من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف فى مسلسل "لينك" يطرح قضية شديدة الأهمية تتعلق بالنصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر.

يأتى ذلك فى توقيت تنامت فيه جرائم الاحتيال الإلكترونى مع تطور التكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

مسلسل "لينك" من إنتاج شركة إيما لاين، وبطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، ومحمود ياسين جونيور، وفرح الزاهد، ومينا أبو الدهب، ولينا صوفيا، وسليم الترك، وأحمد صيام، وزينب العبد، وهيثم نبيل، وآية عبد الرازق، والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.